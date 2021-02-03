В Петербурге серийные мошенники оказались причастны к более 10 эпизодам обмана пенсионеров

В Петербурге серийные мошенники оказались причастны к более 10 эпизодам обмана пенсионеров
Злоумышленники приходили домой к пенсионерам под видом работников пенсионного фонда. Фото: pixabay

Полиция Петербурга раскрыла целую серию мошенничеств в отношении пожилых местных жителей. Ранее задержанные злоумышленники оказались причастных к 13 эпизодам.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, весной прошлого года правоохранители задержали двух предполагаемых мошенников. По данным полиции, они приходили домой к пенсионерам под видом работников пенсионного фонда. Под разными предлогами они забирали их банковские карты и меняли на фальшивые, а с настоящей снимали все деньги.

На счету троих соучастников 13 краж и мошенничеств, совершенных в Василеостровском, Приморском, Московском и Адмиралтейском районах. Суммы похищенного разнились от 50 тыс. до 1 млн рублей.

Подозреваемые остаются под стражей. Сейчас полиция устанавливает все эпизоды преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке имени Свердлова ищут угнанный экскаватор за 8,5 млн рублей.

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