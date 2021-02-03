В поселке имени Свердлова ищут угнанный экскаватор за 8,5 млн рублей

Сотрудники полиции Всеволожского района разыскивают экскаватор, который угнали у частной компании.

Все произошло еще в начале января. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в полицию обращался 37-летний директор частной компании с заявлением об угоне техники. С его слов, неизвестный похитил экскаватор Hyundai в поселке имени Свердлова. Угнанную технику оценили на 8,5 млн рублей.

Районная полиция открыла уголовное дело по части 4 статьи 158 о краже. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры по установлению местонахождения экскаватора, а также задержанию вора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверо с пистолетом и ножом напали на мужчин у метро «Владимирская». В тот же день полиция нашла двоих из четырех подозреваемых на Гражданском проспекте.