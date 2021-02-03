В Санкт-Петербурге в этом году сдали 17 новых жилых домов

В Петербурге в январе ввели в эксплуатацию 17 новых домов более чем на 9 тыс. квартир или на 451 тыс. жилых квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству, в начале 2021 года по вводу жилья лидирует Приморский район, где сдали шесть домов на 2,7 тыс. квартир общей площадью более 108 тыс. квадратных метров. На втором месте оказался Московский район, где появилось два новых дома на 1713 квартир или почти 104 тыс. «квадратов». Тройку замыкает Красносельский район, в котором построили два дома на 1239 квартир площадью 70 тыс. «квадратов».

Кроме того, в первый месяц года в городе сдали 20 объектов общегражданского назначения, в том числе административное здание в Красногвардейском районе, деловой комплекс «Морская резиденция» в Василеостровском районе, а также два участка Южной магистрали и индустриальный парк «PNK Шушары 3» в Пушкинском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на загородном рынке в Петербурге количество сделок превысило исторический максимум.