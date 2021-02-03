В Ленобласти изменились ограничительные меры — инфографика Gazeta.SPb

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в «Covid-постановление». Они вступили в силу 2 февраля. Gazeta.SPb рассказывает, по каким правилам в период пандемии будет жить соседний регион.

Хорошая новость для жителей так называемой «зеленой» зоны (Кингисеппского, Волховского и теперь уже Волосовского районов) — им больше не нужно придерживаться строгих ограничений. Указом главы региона сняты абсолютно все. Кроме правила носить в общественных местах маски.

Напомним, что Ленинградская область в зависимости от эпидемиологической обстановки условно разделена на три зоны — «красную», «желтую» и «зеленую». Каждая живет по своим «антиковидным» правилам.

«Красная» зона — самая неблагополучная. В ней сейчас находятся ближайшие к Петербургу Всеволожский и Гатчинский районы, а также Киришский, Сланцевский, Тихвинский и Подпорожский, перешедший из «желтой» зоны.

В «желтой» зоне менее напряженно. Там находятся Кировский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, добавились Бокситогорский, Лодейнопольский и Тосненский районы.

Согласно распоряжению Александра Дрозденко, в «желтой» зоне общепиту и дискотекам теперь можно работать без ограничения по времени, а театрам, кинотеатрам, домам культуры и т.д. разрешено заполнять залы не на 50%, а на 75%.

Торговые залы в ТЦ «красной» зоны могут работать при количестве посетителей не более 1 человека на 8 кв. метров. Музеи вправе проводить экскурсии для групп: на улице — до 25 человек, в помещении — не более 1 человека на 4 кв. метра. В ЗАГСах разрешено присутствие не более 25 человек. Учреждениям культуры можно заполнять залы наполовину.

Напомним, что, по данным «Стопкоронавирус.рф», в Ленинградской области за последние сутки коронавирусом заразились 218 человек. 223 жителя выздоровело, 4 — умерло. Всего с начала пандемии опасную хворь подхватило 31 354 человека.