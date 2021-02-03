Setl Group построит шестой детский сад в ЖК «Солнечный город»

Setl Group построит шестой детский сад в ЖК &#171;Солнечный город&#187;
Детский сад введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Фото: Setl City

Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Холдинг Setl Group начал строительство шестого детского сада в ЖК «Солнечный город». Его планируют возвести к концу 2021 года. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что здание появится недалеко от 11 строительной очереди, возле корпусов 11.1-11.4. Застройщик отмечает, что в детском саду будут бассейн, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, помещение для кружков и кабинет логопеда. Внутренние помещения и территорию двора также приведут в полный порядок.

Детский сад будет представлять из себя разновысотное здание цвета топленого молока с шоколадными элементами. А по форме — напоминать детскую пирамидку, составленную из кубиков.

В детский сад смогут ходить 220 малышей – всего будет 12 групп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 12 социальных проектов, в том числе 4 школы планирует сдать Setl Group в 2021 году.

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Setl City детский сад солнечный город


 

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