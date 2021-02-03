Без вести пропавшего россиянина нашли в казахстанской психбольнице

Мужчина поехал в страну за наследством и пропал.

Жителя Тульской области, которого считали без вести пропавшим, нашли в Павлодаре в психлечебнице. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на департамент полиции Павлодарской области.

Россиянин отправился в Казахстан в конце декабря. Там он продал квартиру умершей матери, а затем положил деньги в банк. После этого мужчина перестал выходить на связь и его никто не мог отыскать.

На пропажу обратил внимание администратор одной из местных гостиниц. Она заявила, что не видела мужчину несколько дней. В итоге гражданина России нашли в психбольнице, но при каких обстоятельствах он туда попал – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что найдено тело 6-летнего мальчика, который пропал в конце декабря в Карелии. Филиппа изначально пыталась мама найти сама, но, когда поняла, что поиски не удаются, обратилась в полицию.