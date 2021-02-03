Для петербургских детсадов разработали новое меню — инфографика Gazeta.SPb

Технологи Управления социального питания разработали новое меню для детских садов Петербурга. Gazeta.SPb рассказывает, чем теперь будут кормить детей, а что, наоборот, исчезнет со столов.

Для организации питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений сформированы шесть вариантов меню. Все они учитывают возраст и время пребывания детей в детсадах. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Среди новшеств — щадящие режимы тепловой обработки: варки, тушения, запекания и пропускания. Свежих фруктов и овощей теперь будут давать больше (на 14% и 28% соответственно). Для восполнения в организме йода в состав блюд включили йодированную соль, однако ее количество в суточном рационе уменьшено на 50%.

Нет в меню жареных и обжаренных изделий из мяса птицы, рыбы, мяса, субпродуктов, а также обжаренные овощей для первых блюд. Запрещены колбасные изделия — отварные сосиски и бутерброды с колбасой.

Вместо этого появились более 50% новых наименований. Стало больше блюд из рыбы, добавились суфле и пудинги.

Новое меню для детских садов Петербурга утвердили 1 февраля. До этого, 31 января, был утвержден региональный стандарт организации питания школьников. Из ученических столовых и буфетов также пропадут некоторые продукты, например, чипсы, снеки и восстановленные соки.