Дмитрий Шепелев снова станет отцом

Возлюбленная телеведущего ждет ребенка, чему он очень рад.

Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев рассказал, что станет отцом во второй раз. Дизайнер Екатерина Тулупова, возлюбленная Шепелева, ждет от него ребенка. Об этом пишет издание PeopleTalk.

Телеведущий заверил, что был очень счастлив, когда узнал о беременности любимой. Он отметил, что в этот момент у него закружилась голова. Шепелев и Тулупова уже рассказали обо всем своим детям, которые сначала восприняли новость в штыки. Сейчас они вместе с счастливыми родителями ждут появления младенца.

Напоминаем, что у Шепелева растет сын Платон, который родился в 2013-мгоду в гражданском браке с Жанной Фриске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев остался без работы на ТНТ. Его шоу «Ты как я» не стали продлевать на второй сезон из-за низких рейтингов.