Шепелев остался без работы на ТНТ

Его шоу «Ты как я» не стали продлевать на второй сезон из-за низких рейтингов.

Телеведущий Дмитрий Шепелев остался без работы на ТНТ, так как его шоу «Ты как я» не продлили на второй сезон из-за низких рейтингов. Об этом пишет «СтарХит».

Также телеведущий пробовался на роль ведущего в другом проекте, но не подошел. Его место занял актер Иван Пышменко. Напоминаем, что у Шепелева были большие надежды, связанные с программой на ТНТ. Он отмечал, что рад возможности вести шоу и ему было очень комфортно на новом месте.

Несмотря на восторг телеведущего, зрители остались не в восторге. Так, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева раскритиковала «Ты как я», заявив, что никогда не стала бы вести подобную передачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев рассказал о главном минусе романа с Фриске. Он предпочитает больше не говорить о личной жизни, потому что публичность однажды навредила его счастью.