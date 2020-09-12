Шепелев рассказал о главном минусе романа с Фриске

Он предпочитает больше не говорить о личной жизни, потому что публичность однажды навредила его счастью.

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что во время отношений с певицей Жанной Фриске он чувствовал, что за ними постоянно кто-то наблюдает со стороны. Шоумен убежден, что публичность сыграла с ними злую шутку и больше он не хочет говорить о своей личной жизни так много, как раньше. Шепелев уверяет, что ему все равно на известность.

«Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжегся на этом, так как она еще более публичный человек, чем я»,

— сказал телеведущий на шоу «Макарена» на YouTube.

Напоминаем, что Шепелев сейчас состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Он старается не публиковать совместных фото, а также не показывает публике своего сына.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Шепелева и Фриске пошел в английскую школу за 1,5 млн рублей в год.