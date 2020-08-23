Сын Шепелева и Фриске пошел в английскую школу за 1,5 млн рублей в год

Российский телеведущий, супруг покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев отдал их общего сына в элитную школу в Великобритании. Год обучения в частной школе обойдется Шепелеву в полтора миллиона рублей.

Как сообщает News, звездный отец серьезно отнесся к выбору школы для семилетнего сына Платона. По его словам, он не хочет, чтобы его сын учился в школе, похожей на его. Он поделился воспоминаниями о том, что в столовой его школы вечно воняло беляшами, а компьютерный класс был закрыт на замок. Шепелев заявляет, что хочет для своего сына совершенно другого.

«Я меньше всего хочу, чтобы сына в школе ломали», — говорит Шепелев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущий Дмитрий Шепелев перешел с Первого канала на ТНТ, чтобы вести семейное шоу «Ты как я». Работа будет приносить ему не только удовольствие, но и приличный доход.