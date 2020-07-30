Озвучена зарплата Шепелева на ТНТ

Телеведущий будет зарабатывать 3 миллиона рублей в месяц.

Об этом стало известно сегодня, 30 июля. Обо всем пишет издание «Комсомольская правда». Телеведущий Дмитрий Шепелев перешел с Первого канала на ТНТ, чтобы вести семейное шоу «Ты как я». Работа будет приносить ему не только удовольствие, но и приличный доход – три миллиона рублей.

Шепелев говорил, что устал от программы «На самом деле» и он был рад сменить деятельность. Теперь телеведущий может позабыть о строгих костюмах – вместо них он носит брюки, кеды и джинсовку.

Источники рассказывают, что Шепелев отлично ладит с детьми и хорошо справляется с новым шоу. Ему помогает опыт, полученный в процессе воспитания собственного сына Платона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители Фриске через суд получили у Шепелева 7 млн рублей.