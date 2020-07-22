Родители Фриске через суд получили у Шепелева 7 млн рублей

Он должен выплатить треть от задолженности организации «Русфонд».

Об этом стало известно 22 июля. Обо всем пишут «Московский комсомолец». Родителям певицы Жанны Фриске удалось отсудить у телеведущего Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей. Деньги пойдут на погашение задолженности перед благотворительной организацией «Русфонд», которая выделила 21 миллион на лечение артистки от рака.

Шепелев считает, что это родители Фриске должны ему более 10 миллионов рублей, так как они сняли эту сумму со счетов покойной певицы. Телеведущий уверен, что они не имели на это право, так как средства копились для сына Платона. Он не верит доводам родственников певицы и считает, что они не передавали деньги больной Жанне, а потратили их по своему усмотрению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, ради чего Шепелев ушел с Первого канала. Телеведущий сменил место работы и будет вести шоу семейного формата.