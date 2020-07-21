Стало известно, ради чего Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий сменил место работы и будет вести шоу семейного формата.

Об этом стало известно 21 июля. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ТНТ. Телеведущий Дмитрий Шепелев официально перешел на новый телеканал, чтобы вести шоу семейного формата под названием «Ты как я». На программу будут приходить звезды со своими детьми – пока непонятно, в чем именно суть. Сам Шепелев очень рад представившейся возможности – он в восторге от проекта и занимается им с удовольствием.

«Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения»,

— поделился своими мыслями телеведущий.

Напоминаем, что до этого Шепелев работал на Первом канале, но в феврале 2020 года объявил об уходе. По какой причине он принял такое решение – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев рассказал, чем займется после «Первого канала». Телеведущий хочет съездить на отдых вместе с сыном, а потом уже искать новое рабочее место.