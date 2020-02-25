Шепелев рассказал, чем займется после «Первого канала»

Телеведущий хочет съездить на отдых вместе с сыном, а потом уже искать новое рабочее место.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем написал сам телеведущий Дмитрий Шепелев в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что в связи с уходом с «Первого канала» вспомнил поговорку, согласно которой «самое важное в жизни – найти своих и успокоиться». Шепелев намерен начать искать, но только после отпуска. Телеведущий планирует поездку в горы вместе с сыном, так как они соскучились по сноуборду и свежему морозному ветру.

Напоминаем, что об уходе с канала Шепелев заявил в одном из постов. Он уверял, что это обоюдное решение и никто ни на кого не в обиде. Источники сообщают, что телеведущего могли пригласить на «Пятницу».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелеву нашли замену на Первом канале. Согласно слухам, его место займет Тимур Еремеев. Сам телеведущий ничего об этом не знает.