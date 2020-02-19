Шепелеву нашли замену на Первом канале

Согласно слухам, его место займет Тимур Еремеев. Сам телеведущий ничего об этом не знает.

Об этом стало известно 19 февраля. Новостью делится «Экспресс-Газета». С Первого канала ушел телеведущий Дмитрий Шепелев, не объяснив причины. Теперь программы, которые он вел, остались без важной составляющей. По предварительным данным, замену Шепелеву нашли довольно быстро – на Первый придет работать Тимур Еремеев.

Напоминаем, что актера зритель видел в разных шоу, в которых он выступал экспертом. Мужчина обсуждал подробности личной жизни звезд, а также однажды смог доказать свое родство со Спартаком Мишулиным.

Журналисты считают, что лучшей кандидатуры для программы «На самом деле» не найти. Сам Шепелев ничего не слышал о преемнике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Шепелев без объяснения причин ушел с Первого канала. Также он вспомнил о всех удивительных моментах, связанных с работой. Так, телеведущий рассказал о путешествиях и неожиданных встречах.