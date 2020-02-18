Дмитрий Шепелев без объяснения причин ушел с Первого канала

Телеведущий уверяет, что его увольнению не предшествовали конфликты.

Об этом стало известно 18 февраля. Обо всем телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что зрители больше не увидят его в роли ведущего на Первом канале. Шепелев заверил, что никто ни с кем не ссорился и что к соглашению пришли обоюдно. Также он вспомнил о всех удивительных моментах, связанных с работой. Так, телеведущий рассказал о путешествиях и неожиданных встречах.

«Спасибо! Это было замечательное путешествие»,

— написал телеведущий, подчеркнув, что решение принимать было нелегко.

Напоминаем, что Дмитрий Шепелев вел сразу несколько передач с лета 2018 года. Чем он займется теперь – остается только догадываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев ответил на новость об увольнении с «Первого канала».