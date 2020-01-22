Шепелев ответил на новость об увольнении с «Первого канала»

Ведущий ток-шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев опроверг сообщения об уходе с «Первого канала». О своем увольнении он впервые услышал от журналистов.

Новость об уходе Шепелева с «Первого канала» оказалась слухами. Ведущий признался, что ни о чем таком руководство ему не сообщало.

«Я первый раз об этом слышу», — сказал он teleprogramma.ru.

Сообщения об уходе Шепелева появились в анонимных Telegram-каналах, а позже распространились в СМИ. Источники утверждали, что ведущего, якобы, уволили из-за конфликта с руководством. Причиной этого, по слухам, стали комментарии Шепелева в Instagram. В историях он, якобы, негативно отозвался о ток-шоу «На самом деле» и заявил о постановочных съемках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Шепелев опубликовал первое фото с новой возлюбленной. Избранницей ведущего стала дизайнер Екатерина Тулупова, ребенок которой ходят в один сад с сыном Шепелева.