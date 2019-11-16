Дмитрий Шепелев впервые показал поклонникам свою возлюбленную

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram совместное фото с новой дамой сердца — дизайнером Екатериной Тулуповой.

На снимке изображен ведущий, целующий в щеку свою улыбчивую избранницу. Он решил представить поклонникам свою возлюбленную после распространившихся в Сети слухах о его помолвке.

Шепелев рассказал, что они познакомились благодаря своим детям, которые ходят в один детский сад и познакомились раньше, чем родители. «Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода», — отметил ведущий.

Екатерина стала первой девушкой Шепелева после смерти Жанны Фриске, с которой ведущий был вплоть до ее смерти. Их общему сыну Платону уже шесть лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шепелев сделал предложение возлюбленной спустя 4 года со смерти Фриске.