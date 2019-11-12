Шепелев сделал предложение возлюбленной спустя 4 года со смерти Фриске

Пока что пара не собирается в ЗАГС, но намерения у помолвленных серьезные.

Об этом стало известно 12 ноября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники. Знакомые Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой уверяют, что предложение было сделано еще полтора года назад. Пока что пара не стремится в ЗАГС, а занимается совместными проектами – телеведущий запускает новый проект «Папки» на YouTube. Таким образом Дмитрий Шепелев может готовиться к отцовству, считают поклонники. С шоу ему поможет вторая половинка.

Напоминаем, что телеведущий и дизайнер начали жить вместе год назад. Сейчас Шепелев воспитывает сына Платона, а также дочку Тулуповой Ладу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске. Известно, что большая часть книги посвящена Нью-Йорку и тому, как певицу там пытались вылечить. Вместе с ней в Америке находился супруг Дмитрий Шепелев.