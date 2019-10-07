В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске

Звезда рассказала о том, как узнала о своем диагнозе и как пыталась боролась за свою жизнь.

Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин. Он решил рассказать историю певицы и о том, каково ей было в последние месяцы перед кончиной. В отрывках повествование ведется от лица звезды – она сообщает, что раз кто-то читает их, то, значит, ее уже нет в живых. Жанна Фриске пообещала говорить только правду. Известно, что большая часть книги посвящена Нью-Йорку и тому, как певицу там пытались вылечить. Вместе с ней в Америке находился супруг Дмитрий Шепелев.

Жанна Фриске писала, что чувствовала свою скорую смерть. Она отметила, что силы покидали ее с огромной скоростью. Звезда также объяснила, зачем пошла на специальный выпуск «Пусть говорят» – она понимала, что журналисты не отстанут от нее, поэтому и согласилась принять помощь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что семья Фриске высказалась о болезни Заворотнюк.