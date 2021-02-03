В ВОЗ оценили новые данные об эффективности «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует публикацию в журнале The Lancet о российской вакцине против COVID-19 «Спутник V».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что статья говорит об эффективности российской вакцины. По ее словам, ВОЗ ведет переговоры о поставках вакцин нуждающимся странам с разными производителями.

«ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», — цитирует ее РИА «Новости».

По последним данным, в мире зафиксировано 104 221 874 случая коронавируса, выздоровело 57 864 736 пациентов, число смеретльных исходов достигло 2 262 923.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе откроют 120 пунктов вакцинации от коронавируса. Со временем их количество будет расти