В Германии рассказали о реакции Запада на российскую вакцину

Журналист обратил внимание на название препарата от коронавируса, которое отсылает на запуск первого спутника. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Журналист обратил внимание на название препарата от коронавируса, которое отсылает на запуск первого спутника. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Немецкий журналист Жак Шустер заявил, что Россия удивила западные страны созданием качественной антиковидой вакцины «Спутник V».

Журналист написал в колонке для газеты Die Welt, Россия впервые за долгое время смогла поразить Запад своими изобретениями. По его мнению, последний раз россияне могли похвастаться научными достижениями в 1957 году, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Так Москва показала, что способна запускать ядерные ракеты до американского континента.

«Только вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала: Россия, возможно, больше, чем «Верхняя Вольта с ядерными ракетами» (так СССР охарактеризовал бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт)», — отметил Шустер.

Также журналист обратил внимание на название препарата от коронавируса, которое отсылает на запуск первого спутника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили новые данные об эффективности «Спутника V».