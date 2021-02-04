Ученик 11 класса в Москве получил 7 суток ареста за участие в незаконном митингещшк

Ученик 11 класса в Москве получил 7 суток ареста за участие в незаконном митингещшк
Суд отправил школьника под административный арест. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Москве суд заключил старшеклассника под административный арест за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 2 февраля.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, Тимирязевский суд столицы отправил школьника под арест на семь суток.

Известно, что юноша учится в 11-м классе одной из московских школ, но он уже совершеннолетний. При этом Прянишников отмечает, что не знает, как школьник оказался на акции — пришел случайно или целенаправленно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главред «Медиазоны» Сергей Смирнов получил 25 суток ареста. Согласно материалам дела, он был одним из организаторов несанкционированного шествия в Москве 23 января, а также принимал в нем участие и мешал дорожному движению.

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