Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов получил 25 суток ареста

В срдеу, 3 февраля главного редактора российского интернет-СМИ «Медиазона» Сергея Смирнова приговорили к 25 суткам административного ареста.

Смирнова задержали 30 января, прямо во время прогулки с маленьким сыном. Журналисту вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение закона о митингах. Согласно материалам дела, главред «Медиазоны» был одним из организаторов несанкционированного шествия в Москве 23 января, а также принимал в нем участие и мешал дорожному движению.

Напомним, что незаконные протестные акции 23 января прошли по всей России. Массовые мероприятия спровоцировало заключение под стражу оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию после длительного лечения и реабилитации.

Во вторник, 2 февраля, Навального приговорили к 3,5 годам колонии (2 годам 8 месяцам за вычетом домашнего ареста) по делу «Ив Роше». Суд поддержал требование ФСИН о замене условного срока на реальный в связи с многочисленными нарушениями правил отбывания наказания.