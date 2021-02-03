Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов получил 25 суток ареста

Главред &#171;Медиазоны&#187; Сергей Смирнов получил 25 суток ареста
Сергей Смирнов, главный редактор интернет-издания "Медиазона". Фото: Instagram @sssmirnov

В срдеу, 3 февраля главного редактора российского интернет-СМИ «Медиазона» Сергея Смирнова приговорили к 25 суткам административного ареста.

Смирнова задержали 30 января, прямо во время прогулки с маленьким сыном. Журналисту вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение закона о митингах. Согласно материалам дела, главред «Медиазоны» был одним из организаторов несанкционированного шествия в Москве 23 января, а также принимал в нем участие и мешал дорожному движению.

Напомним, что незаконные протестные акции 23 января прошли по всей России. Массовые мероприятия спровоцировало заключение под стражу оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию после длительного лечения и реабилитации.

Во вторник, 2 февраля, Навального приговорили к 3,5 годам колонии (2 годам 8 месяцам за вычетом домашнего ареста) по делу «Ив Роше». Суд поддержал требование ФСИН о замене условного срока на реальный в связи с многочисленными нарушениями правил отбывания наказания.

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