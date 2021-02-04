Петербуржцев предупредили об арктическом вторжении: в четверг похолодает до -10 градусов

На Петербург надвигается похолодание и усиление ветра. Сегодня, 4 февраля, температура воздуха окажется ниже нормы.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, сегодняшняя погода окажется под влиянием тыловой, холодной части циклона, который уходит своим центром на Вологодскую область.

День будет облачным с небольшими прояснениями. Местами иногда будет идти небольшой снег. Столбики термометров покажут значения, которые будут на 3-4 градуса меньше климатической нормы.

На улице будет от минус 8 до минус 10 градусов, в Ленобласти на несколько градусов холоднее. Северо-западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет подниматься и достигнет 757 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили об аномальной погоде в феврале.