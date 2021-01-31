Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале

Жителей некоторых регионов России ожидает аномальная погода в последний месяца зимы. Февраль начнется с избытка осадков на большей части страны, однако в Крым и западную Сибирь придет резкое потепление.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в большинстве регионов европейской части страны температурный фон будет в пределах нормы. Резкие изменения будут заметны в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Кроме этого, температура выше нормы будет на юге Урала и в Западной Сибири.

«На остальных территориях температура будет около нормы. Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», – пояснил специалист.

Также Вильфанд добавил, что избыток осадков ожидает регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С такими изменениями столкнутся жители Поволжья, центра и юга Урала, и Западной Сибири.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцев ожидают осадки и -4 градуса в первый день февраля.