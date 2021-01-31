Петербуржцев ожидают осадки и  -4 градуса в первый день февраля

Петербуржцев ожидают осадки и  -4 градуса в первый день февраля
Днем местами выпадут осадки в виде снега. Фото: Pixabay

Февраль для жителей Северной столицы начнется с малозначительных погодных изменений. Ожидается умеренное количество осадков и не сильно низкая температура воздуха.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в первый день февраля в городе пройдет снег, а также будет ветер от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадет до -6 градусов, а днем столбик термометра повысится до -4. Атмосферное давление в течение дня сильно существенно меняться не будет.

Кроме этого, жителй города предупреждают о возможной гололедице на дорогах. Особенно внимательными стоит быть водителями, так как погодные условия могут стать причинами аварий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у метро «Парк Победы» перевернулся автомобиль с водителем.

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