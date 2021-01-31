У Метро «Парк Победы» перевернулся автомобиль с водителем

В Северной столице случилось неприятное ДТП возле станции метро «Парк Победы». Иномарка перевернулась на крышу прямо по середине проезжей части.

Инцидент случился поздно вечером в воскресенье, 31 января. Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». Отметим, что на данный момент точная причина случившегося неизвестна. Водитель мог угодить в аварию или же не справиться с управлением.

Кроме этого, состояние человека за рулем также неизвестно, как обстоятельства случившегося. К месту происшествия прибудут сотрудники спецслужб для устранения последствий ДТП и оказания помощи водителю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова. В Красносельском районе Петербурга водитель легкового авто врезался в ограждение. По словам очевидцев, автомобилист сел за руль в нетрезвом виде.