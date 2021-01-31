Пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова

Пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова
Водитель въехал в ограждение. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга водитель легкового авто врезался в ограждение. По словам очевидцев, автомобилист сел за руль в нетрезвом виде.

Авария случилась сегодня утром, 31 января, на пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Героев. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль Hyundai Solaris ехал со скоростью около 80 км/ч. Без попытки затормозить машина въехала в ограждение. От удара блочный забор завалился на стоящие рядом авто.

«Из Solaris вышла женщина, которая стала помогать выйти из-за водительского кресла не совсем трезвому молодому человеку в каком-то пиджаке на голое тело», — написал автор записи.

После аварии пара скрылась в неизвестном направлении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре машины устроили ДТП на Московском шоссе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова
В жилом доме на Гражданской улице полыхала «однушка»
В воскресенье в Петербурге похолодает до -4 и пойдет снег
Поезд насмерть сбил мужчину в поселке Ульяновка
Тимати пригрозил заблокировать в Сети мать и бывшую девушку
Две девушки пострадали из-за хлопка газа на дизайн-завода Flacon в Москве
Четыре машины устроили ДТП на Московском шоссе