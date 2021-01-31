Пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова

Водитель въехал в ограждение. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Водитель въехал в ограждение. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга водитель легкового авто врезался в ограждение. По словам очевидцев, автомобилист сел за руль в нетрезвом виде.

Авария случилась сегодня утром, 31 января, на пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Героев. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автомобиль Hyundai Solaris ехал со скоростью около 80 км/ч. Без попытки затормозить машина въехала в ограждение. От удара блочный забор завалился на стоящие рядом авто.

«Из Solaris вышла женщина, которая стала помогать выйти из-за водительского кресла не совсем трезвому молодому человеку в каком-то пиджаке на голое тело», — написал автор записи.

После аварии пара скрылась в неизвестном направлении.

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