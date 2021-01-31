Четыре машины устроили ДТП на Московском шоссе

Четыре машины устроили ДТП на Московском шоссе
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Московском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием четырех машин. Транспортные средства заняли сразу несколько полос.

Авария случилась на участке перед поворотом на Витебский проспект. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Притерлись 4 легковушки и газель», — написал автор записи.

На кадрах видно, что серьезные повреждения транспортные средства не получили, но мешали проезду по шоссе другим автомобилям.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль подбил трамвай на пересечении Дыбенко и Дальневосточного. Машина лишилась бампера и фар.

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