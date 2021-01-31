Автомобиль подбил трамвай на пересечении Дыбенко и Дальневосточного

На пересечении улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.
Авария затруднила проезд и остановила движение трамваев. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Фольксваген Поло не пропустил трамвай», — написал автор записи.
На кадрах видно, что белая иномарка получила значительные повреждения. Легковушка осталась без фар, а также лишилась бампера.
Другие подробности выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль влетел в стену дома на улице Савушкина. Женщину, находившуюся за рулем, госпитализировали в тяжелом состоянии.