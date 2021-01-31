Автомобиль влетел в стену дома на Савушкина

Автомобиль влетел в стену дома на Савушкина
Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина врезалась в стену жилого дома, пострадала женщина.

Авария случилась в ночь на воскресенье, 31 января, на улице Савушкина. Женщину, находившуюся за рулем, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщил 78.ru, прибывшие медики осмотрели автоледи, после чего приняли решение доставить ее в больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Нижнего Новгорода лишился прав после пьяной гонки с полицией в Петербурге. Алкотестер, которым мужчина согласился воспользоваться, показал превышение нормы в четыре раза.

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