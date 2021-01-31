Автомобиль влетел в стену дома на Савушкина

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Машина врезалась в стену жилого дома, пострадала женщина.
Авария случилась в ночь на воскресенье, 31 января, на улице Савушкина. Женщину, находившуюся за рулем, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщил 78.ru, прибывшие медики осмотрели автоледи, после чего приняли решение доставить ее в больницу.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Нижнего Новгорода лишился прав после пьяной гонки с полицией в Петербурге. Алкотестер, которым мужчина согласился воспользоваться, показал превышение нормы в четыре раза.