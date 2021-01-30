Житель Нижнего Новгорода лишился прав после пьяной гонки с полицией в Петербурге

В ночь на 30 января в Приморском районе Северной столицы нетрезвый мужчина за рулем Mersedes пытался уйти от преследования полицейских и в итог остался без водительских прав.

Инспекторы ДПС попытались остановить иномарку, но автомобилист и не думал тормозить. Поймали его в районе Камышовой улицы, куда он успел доехать от Планерного виадука. Лихачом оказался 28-летний житель Нижнего Новгорода. Он заявил, что полностью себя контролирует и не понимает, в чем нарушение.

Алкотестер, которым мужчина согласился воспользоваться, показал превышение нормы в четыре раза. Тогда водитель отказался признавать результаты и проходит медицинское освидетельствование. За невыполнение требования об остановке и отказ от освидетельствования ему нижегородцу грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на углу Краснопутиловской и Кубинской вечером 30 января столкнулись каршеринг и иномарка.