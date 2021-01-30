На углу Краснопутиловской и Кубинской каршеринговое авто подбило иномарку

На углу Краснопутиловской и Кубинской каршеринговое авто подбило иномарку
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 30 января на пересечении Краснопутиловской и Кубинской улиц произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Каршеринг подбил китайца, повернувшего перед ним налево с Краснопутиловской на Кубинскую», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель китайской иномарки поворачивал налево на светофоре, но не успел завершить маневр. Каршеринговое авто подбило иномарку. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыла машина реанимации.

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На углу Краснопутиловской и Кубинской каршеринговое авто подбило иномарку