На углу Краснопутиловской и Кубинской каршеринговое авто подбило иномарку

Вечером 30 января на пересечении Краснопутиловской и Кубинской улиц произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Каршеринг подбил китайца, повернувшего перед ним налево с Краснопутиловской на Кубинскую», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, водитель китайской иномарки поворачивал налево на светофоре, но не успел завершить маневр. Каршеринговое авто подбило иномарку. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыла машина реанимации.