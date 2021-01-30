Реанимация приехала к месту ДТП с легковушками на Просвещения

Реанимация приехала к месту ДТП с легковушками на Просвещения
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Авария случилась сегодня, 30 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Проезду мешают, пробка», — написал автор записи.

На кадрах видно, что легковушки серьезно пострадали. Передняя часть одной из машин превратилась в груду металла, дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств.

Обстоятельства аварии информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Киевское шоссе встало из-за массового ДТП с автобусом.

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