Киевское шоссе встало из-за массового ДТП с автобусом

Киевское шоссе встало из-за массового ДТП с автобусом
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Киевском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП. Дрогу не смогли поделить четыре транспортных средства.

Авария случилась сегодня, 30 января, недалеко от Волхонского шоссе. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участниками аварии стали три легковых автомобиля и автобус. Машины заняли большую часть дороги, проезд по участку оказался затруднен. Собирается крупная пробка.

Обстоятельства аварии информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, водитель скрылся с места аварии.

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