Автомобилист сбил пешехода и уехал с места ДТП на Маршала Жукова

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, водитель скрылся с места аварии.

Дорожный инцидент случился в субботу, 30 января, у дома 30. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что пешеход выбежал на проезжую часть, в результате чего попал под колеса транспортного средства. После пострадавший самостоятельно встал, а автомобиль уехал.

«Просто так уехать с места ДТП не совсем корректно», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

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