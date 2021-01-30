Автомобилист сбил пешехода и уехал с места ДТП на Маршала Жукова

Автомобилист сбил пешехода и уехал с места ДТП на Маршала Жукова
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, водитель скрылся с места аварии.

Дорожный инцидент случился в субботу, 30 января, у дома 30. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что пешеход выбежал на проезжую часть, в результате чего попал под колеса транспортного средства. После пострадавший самостоятельно встал, а автомобиль уехал.

«Просто так уехать с места ДТП не совсем корректно», — написал автор записи.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сразу три автомобиля каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» попали в ДТП во Всеволожском районе.

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