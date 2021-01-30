Три каршеринга попали в ДТП на Воронцовском

В Мурино произошло ДТП с каршеринговыми авто. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Мурино произошло ДТП с каршеринговыми авто. Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Вечером 29 января сразу три автомобиля каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв» попали в ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области.

Очевидцы рассказали, что два из них не поделили проезжу часть, а третий остановился рядом.

«На повороте Воронцовского бульвара 2, два каршеринга догнали друг друга.

Третий рядом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Авария затруднила проезд.

ДТП произошло на пересечении Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи в Мурино. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыла скорая помощь. Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 28 января, на перекрестке улиц Маршала Говора и Возрождения.