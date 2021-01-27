«Очередное мясо»: скорая приехала к месту ДТП с легковушками на Возрождения

&#171;Очередное мясо&#187;: скорая приехала к месту ДТП с легковушками на Возрождения
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыла скорая помощь.

Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 28 января, на перекрестке улиц Маршала Говора и Возрождения. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Очередное мясо на этом перекрестке», — написал автор записи.

По предварительным данным, произошло лобовое ДТП. На кадрах видно, что передние части машин превратились в груду металла.

Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сети появились кадры с места смертельного ДТП с четырьмя грузовиками в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Краснодаре прошла операция по спасению енота, забравшегося на столб ЛЭП
Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp
В Пулково 28 января задержали ночной рейс до Перми
«Очередное мясо»: скорая приехала к месту ДТП с легковушками на ...
Врач назвал привычку, которая мешает избавиться от жира на животе
Появились кадры с места смертельного ДТП с четырьмя грузовиками в Ленобласти
Жители Невского района остались без отопления из-за прорыва на Дмитрия Устинова
Брата Алексея Навального задержали на 48 часов