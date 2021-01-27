«Очередное мясо»: скорая приехала к месту ДТП с легковушками на Возрождения

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыла скорая помощь.
Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 28 января, на перекрестке улиц Маршала Говора и Возрождения. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Очередное мясо на этом перекрестке», — написал автор записи.
По предварительным данным, произошло лобовое ДТП. На кадрах видно, что передние части машин превратились в груду металла.
Другие подробности случившегося выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сети появились кадры с места смертельного ДТП с четырьмя грузовиками в Ленобласти.