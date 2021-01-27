Появились кадры с места смертельного ДТП с четырьмя грузовиками в Ленобласти

Появились кадры с места смертельного ДТП с четырьмя грузовиками в Ленобласти
Место смертельной аварии. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На трассе под городом Пикалево в Ленобласти произошло страшное ДТП с участием четырех грузовиков. Один человек погиб.

Авария случилась вечером 27 января на федеральной дороге А-114. Фотографии с места трагедии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Авария случилась вечером 27 января. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в аварии один водитель погиб, еще один — получил травмы.

Трассу перекрыли. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На кадрах видно, что при столкновении автомобили получили сильные повреждения. Содержимое одного из грузовиков разлетелось по проезжей части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП с четырьмя грузовиками перекрыло движение по трассе А-114.

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