Смертельное ДТП с четырьмя грузовиками перекрыло движение по трассе А-114

На федеральной дороге А-114 в Ленинградской области временно перекрыто движение. Причиной стало массовое ДТП на 386 километре трассы.

Авария случилась в среду, 27 января. Дорогу не смогли поделить четыре грузовые машины. Погиб водитель бензовоза. Также известно об одном пострадавшем.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», объезд для автомобилистов организовали через поселок Совхозный и населенный пункт Самойлово.

На месте находятся все необходимые спецслужбы: МЧС медики скорой помощи, а также ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре автомобиля и маршрутка столкнулись на Обуховской Обороны.