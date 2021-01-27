Четыре автомобиля и маршрутка столкнулись на Обуховской Обороны

На проспекте Обуховской Обороны произошло сразу два ДТП. Участниками аварии стали пять транспортных средств.

Машины столкнулись в среду, 27 января, около дома №140. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Очередное ДТП», — написал автор записи.

На кадрах видно, что три автомобиля выстроились в «паровозик» в крайней левой полосе. Еще два транспортных средства столкнулись в крайней правой полосе. У одной из легковушек сильно повреждена передняя часть, остальные машины почти не пострадали.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста. По словам очевидцев, мужчина серьезно не пострадал.