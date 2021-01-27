Автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста

На улице Академика Лебедева в Петербурге водитель легкового автомобиля совершил наезд на велосипедиста. Двухколесным транспортом управлял пожилой мужчина.

Дорожный инцидент случился сегодня, 27 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На съезде с Литейного моста», — уточнил место аварии автор записи.

На кадрах видно, что велосипедист пытается поднять свой транспорт. По словам очевидцев, мужчина серьезно не пострадал. Другие подробности выясняются.

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