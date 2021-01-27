Автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста

Автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На улице Академика Лебедева в Петербурге водитель легкового автомобиля совершил наезд на велосипедиста. Двухколесным транспортом управлял пожилой мужчина.

Дорожный инцидент случился сегодня, 27 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На съезде с Литейного моста», — уточнил место аварии автор записи.

На кадрах видно, что велосипедист пытается поднять свой транспорт. По словам очевидцев, мужчина серьезно не пострадал. Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перевозившая пациента скорая перевернулась после ДТП на Кантемировской улице.

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Автомобиль сбил пожилого велосипедиста у Литейного моста