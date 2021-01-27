Перевозившая пациента скорая перевернулась после ДТП на Кантемировской

Перевозившая пациента скорая перевернулась после ДТП на Кантемировской
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием скорой помощи. Служебная машина перевернулась, внутри находился пациент.

Авария случилась в среду, 27 января, на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль Renault Logan и машина скорой помощи. Последняя от удара перевернулась на бок. Иномарка пострадала чуть меньше, однако у нее серьезно повреждена передняя часть.

«В скорой были врачи и пациент», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что попавшую в аварию женщину на ЗСД сбили при повторном ДТП.

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