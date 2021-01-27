Попавшую в аварию женщину на ЗСД сбили при повторном ДТП

На западном скоростном диаметре в Петербурге произошло двойное жесткое ДТП, в котором пострадала женщина, сидевшая за рулем Audi.

Все произошло днем 27 января на ЗСД. Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все началось с того, что женщина на Audi при перестроении задела белый кроссовер. Обе машины остановились и включили «аварийку». Когда женщина открывала багажник авто, в кроссовер на полной скорости влетел другой автомобиль, впечатав кроссовер в Audi. К счастью, водитель кроссовера вывернул руль и при наезде автомобиль ушел влево, не впечатав женщину в машину. В результате женщину отбросило, а ее иномарка улетела на соседнюю полосу.

Судя по видеоролику с места происшествия, женщина получила травмы. Другие обстоятельства аварии не приводятся.

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