Попавшую в аварию женщину на ЗСД сбили при повторном ДТП

Попавшую в аварию женщину на ЗСД сбили при повторном ДТП
Место ДТП на ЗСД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На западном скоростном диаметре в Петербурге произошло двойное жесткое ДТП, в котором пострадала женщина, сидевшая за рулем Audi.

Все произошло днем 27 января на ЗСД. Как сообщается в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», все началось с того, что женщина на Audi при перестроении задела белый кроссовер. Обе машины остановились и включили «аварийку». Когда женщина открывала багажник авто, в кроссовер на полной скорости влетел другой автомобиль, впечатав кроссовер в Audi. К счастью, водитель кроссовера вывернул руль и при наезде автомобиль ушел влево, не впечатав женщину в машину. В результате женщину отбросило, а ее иномарка улетела на соседнюю полосу.

Место ДТП на ЗСД. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Судя по видеоролику с места происшествия, женщина получила травмы. Другие обстоятельства аварии не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на ж/д станции в Стрельне мужчина попал под поезд.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп зсд новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МФЦ Петербурга сменят режим работы с 1 февраля
Следственный комитет открыл 21 дело после митингов в поддержку Навального
В Ленинградском зоопарке открылась экспозиция «Зоосад в годы блокады»
Онищенко поддержал ослабление ограничений в Петербурге: отмены каких ...
Преподавателя СПбГЭУ могут уволить за отрицание Холокоста
Петербургский суд прекратил дело в отношении замглавы МО «Автово» ...
Жители Петербурга просят заменить «краба» и «креветку» ...
Попавшую в аварию женщину на ЗСД сбили при повторном ДТП