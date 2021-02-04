В Колпино несовершеннолетняя отравилась группой опасных лекарств

В Колпино несовершеннолетняя отравилась группой опасных лекарств
Подросток выпила таблетки. Фото: pixabay

В Петербурге случился неприятный инцидент. В детскую больницу №19 доставили подростка с острым отравлением. Девочка 14-ти лет выпила группу опасных лекарств.

Как стало Gazeta.SPb.ru, происшествие случилось накануне, 3 февраля. В отдел полиции обратились врачи больницы. Они заявили об отравлении в одном из домов по улице Тверской в Колпино. По словам медиков, ребенок принял группу препаратов при неизвестных обстоятельствах. У несовершеннолетней диагностировано острое пероральное отравление.

В ходе расследования, стражи порядка выяснили, что 14-летняя девочка проживает в полной и благополучной семье. Она приняла лекарства 2 февраля примерно в 19:00, после чего была доставлена в больницу. На данный момент состояние подростка неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что сын стал подозреваемым в убийстве собственной матери на Руставели.

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