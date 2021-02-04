Сына заподозрили в убийстве пожилой матери на Руставели

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали двух человек по подозрению в убийстве петербурженки. Один из них — ее сын.

Все произошло во вторник, 2 февраля, в квартире дома №37 по улице Руставели. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, проживающий в квартире мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашел труп своей 61-летней матери.

Прибывшие на место полицейские и медики констатировали смерть женщины и обнаружили, что на ее шее имеются признаки асфиксии.

Спустя несколько часов стражи порядка задержали подозреваемых в убийстве. В отдел доставлены сам заявитель и еще один 61-летний мужчина, проживающий в квартире. Оба сейчас в изоляторе.

Полиция собрала улики на месте происшествия и возбудила уголовное дело по факту убийства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителя, сбившего пенсионерку на парковке во Фрунзенском районе, приговорили к условному сроку.