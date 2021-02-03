Водителя, сбившего пенсионерку на парковке во Фрунзенском районе, приговорили к условному сроку

Мужчина получил 3 года условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав также на 2 года. Фото: pixabay

Мужчина получил 3 года условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав также на 2 года. Фото: pixabay

Фрунзенский районный суд приговорил петербуржца на Hyundai к трем годам условного срока за наезд на 82-летнюю пенсионерку на парковке.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, обвиняемый, заехав на парковку, по неизвестной причине начал сдавать назад, но не заметил пешехода. В результате под колесами иномарки оказалась пожилая женщина. В этот момент водитель двигался на скорости примерно 5-10 километров в час.

Пострадавшую в итоге пришлось госпитализировать с серьезными травмами, но, к счастью, она выздоровела. А виновник дорожного инцидента скрылся с места происшествия. Учитывая все обстоятельства ДТП, суд назначил автомобилисту 3 года условно с испытательным сроком 2 года и лишением водительских прав также на 2 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе водитель маршрутки потерял управление, из-за чего транспорт с пассажирами оказался в кювете. Четверо человек пострадали, один погиб.