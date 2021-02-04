Эксгибиционист приставал к девочке у школы в Петербурге

Сотрудники петербургской полиции разыскивают мужчину, который развратил 14-летнюю школьницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло утром 3 февраля у школы в Кировском районе города. Около 11 часов утра к ученице на улице подошел неизвестный и совершил в отношении нее развратные действия. Об этом в полицию сообщила социальный педагог школы.

Прибывшие на место правоохранители просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что преступнику на вид 40 лет, он среднего роста, на лице щетина черного цвета. Мужчина был одет в серую куртку и темную шапку.

На месте также изъяли следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино несовершеннолетняя отравилась группой опасных лекарств.