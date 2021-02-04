Эксгибиционист приставал к девочке у школы в Петербурге

Эксгибиционист приставал к девочке у школы в Петербурге
Полиция разыскивает эксгибициониста. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники петербургской полиции разыскивают мужчину, который развратил 14-летнюю школьницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло утром 3 февраля у школы в Кировском районе города. Около 11 часов утра к ученице на улице подошел неизвестный и совершил в отношении нее развратные действия. Об этом в полицию сообщила социальный педагог школы.

Прибывшие на место правоохранители просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что преступнику на вид 40 лет, он среднего роста, на лице щетина черного цвета. Мужчина был одет в серую куртку и темную шапку.

На месте также изъяли следы обуви. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпино несовершеннолетняя отравилась группой опасных лекарств.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб развратные действия школьница Эксгибиционист


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксгибиционист приставал к девочке у школы в Петербурге
В Колпино несовершеннолетняя отравилась группой опасных лекарств
Сына заподозрили в убийстве пожилой матери на Руставели
Петербург стоит в 7-балльных пробках 4 февраля
Россиян предупредили о возвращении штрафов за неуплату услуг ЖКХ
Петербуржцев предупредили об арктическом вторжении: в четверг похолодает до ...
В Выборгском районе области пожарные час тушили садовый дом
Российские власти предложили рассекретить геолокацию абонентов